Barça, Messi: "Vogliamo vincere tutto"

Nel giorno in cui la Juventus esce dalla Coppa Italia, il Barcellona si impone, con un secco 6-1, nella sfida di ritorno valida per i quarti di finale di Copa del Rey, sul Siviglia e continua a tener vivo il sogno del Triplete.

Messi, autore di una rete contro il Siviglia, spiega: "Vogliamo vincere tutto, non si butta niente. Alcuni avevano detto che la Copa del Rey ci interessava meno ma questa squadra vuole lottare per tutti gli obiettivi". In semifinale, oltre al Barcellona, anche Valencia e Betis. Oggi la sfida di ritorno tra Real Madrid e Girona (4-2 all'andata al Bernabeu).

SPORTAL.IT | 31-01-2019 10:00