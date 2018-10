Barça, Rafinha: "Pensavo di restare all'Inter"

In estate ha sperato fino all'ultimo di essere riscattato dall'Inter ma non è successo. Rafinha non ha dimenticato i mesi con la casacca nerazzurra: "I compagni erano eccellenti, un gruppo fantastico. La passione degli interisti mi ha ricordato quella che si vive in Brasile", le sue parole al MundoDeportivo.

Ovviamente, a poche ore dalla sfida con la sua ex squadra, l'ex brasiliano è tornato sul mancato accordo con l'Inter: "Sapevano che ero contento di giocare lì e pensavo che avrebbero esercitato l'opzione di acquisto ma non è successo".

SPORTAL.IT | 22-10-2018 07:45