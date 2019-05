Barça, servono 265 milioni per gli acquisti

Come riporta Marca, il Barcellona è a caccia di soldi per procedere all'acquisto di De Jong, De Ligt e Griezmann. In totale, servono 265 milioni di euro. In casa blaugrana, tutti sembrano sacrificabili, ad eccezione, ovviamente, di Messi.

Coutinho, pagato 120 milioni di euro, è sul mercato ma i blaugrana non prenderanno in considerazione offerte inferiori ai 100 milioni. Attenzione anche a Malcom. Strappato, lo scorso anno alla Roma, ora potrebbe davvero sbarcare in Italia (attenzione all'Inter).

SPORTAL.IT | 16-05-2019 07:26