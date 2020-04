Barça, Setién apre a Lautaro Martinez

In una lunga intervista a El Larguero, Setién si è soffermato su diversi temi, tra cui il possibile arrivo di Lautaro Martinez al Barcellona: "Chi sarebbe meglio per il Barça? Lautaro o Neymar? Vanno bene entrambi, perché sono buoni giocatori di calcio".

Sulla possibilità di laurearsi campione della Liga se la stagione dovesse essere annullata, il tecnico blaugrana è chiaro: "Sarebbe logico ma non vorrei essere un campione in questa maniera. Sarebbe un titolo che non celebrerei in nessun modo".

SPORTAL.IT | 17-04-2020 09:01