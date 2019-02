Barça, Suarez: "Puntiamo al Triplete"

Suarez, attaccante del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista al MundoDeportivo. I blaugrana sono in corsa in tutte le competizioni, avendo conquistato anche la semifinale di Copa del Rey: "Triplete? Abbiamo l'obbligo di provare a vincere tutto".

Parole al miele per il tecnico Valverde: "Siamo contenti per come gestisce la squadra, non è facile guidare così tanti grandi giocatori e renderli tutti felici". Una battuta anche su Coutinho, un po' in crisi: "Non deve andare in campo o allenarsi pensando di essere il giocatore più costoso nella storia del Barcellona".

SPORTAL.IT | 01-02-2019 08:30