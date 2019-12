Barça, Suarez sul futuro di Neymar

Il nome di Neymar continua ad essere di moda nell'ambiente Barcellona. Suarez, suo ex compagno in blaugrana, ha parlato dell'ex compagno brasiliano: "Il suo ritorno dipenderà dal club, dal PSG e da lui. Come amico, mi piacerebbe vederlo giocare dove si sente felice", le sue parole a BeIN Sports.

L'attaccante uruguaiano si è soffermato anche sul suo futuro: "Credo che il Barcellona cercherà un giovane attaccante al quale affidare la maglia numero 9 del Barcellona il giorno in cui non sarò più qui a giocare".

SPORTAL.IT | 06-12-2019 07:35