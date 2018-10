Barça: un big a rischio contro l'Inter

Luis Suarez potrebbe non esserci per il prossimo impegno di Champions League contro l’Inter.

Il Barcellona, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato che il giocatore ha rimediato un problema al ginocchio: l’attaccante uruguaiano dovrà sostenere sedute di lavoro preventivo e individuale presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Solamente nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più sull’entità dell’infortunio. Ad ora la presenza del centravanti ex Liverpool per la gara contro i nerazzurri resta in forte dubbio.

Brutte notizie, dunque, per Ernesto Valverde che dovrà pensare ad una formazione senza Suarez. Il tecnico blaugrana potrebbe schierare la propria squadra con il solito 4-3-3 ma con Messi falso nueve, supportato da Coutinho e Dembelè. Attenzione però a Rafinha e alla possibile sorpresa Munir, unico centravanti presente in rosa insieme all’uruguaiano.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 15:40