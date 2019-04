Barça, Valverde preoccupato per Messi

Il Barcellona torna dall'Old Trafford con una fondamentale vittoria per 1-0. Momenti di paura durante il match per un colpo subito da Messi in pieno volto: "Dopo il colpo, non ha giocato come sa. I medici lo controlleranno. Ha subito una significativa botta, ha un livido importante".

Il tecnico dei blaugrana analizza così il successo sul campo del Manchester United: "Siamo partiti con il piede giusto. Con l'atmosfera che c'è all'Old Trafford, i campioni, non è facile riuscire a vincere qui. Ci sono stati momenti in cui hanno alzato il ritmo e non è stato facile per noi".

SPORTAL.IT | 11-04-2019 07:20