Barça, Valverde si difende

Il Barcellona ha perso, malamente, l'andata dei quarti di finale di Copa del Rey contro il Siviglia (2-0). In molti hanno accusato il tecnico Valverde di aver esagerato con il turnover: "L'anno scorso abbiamo pagato lo sforzo in coppa, per questo ci sarà più turnover quest'anno. Credo sia meglio così", si è difeso l'allenatore blaugrana.

Sul non impiego di Messi, lo stesso Valverde ha replicato: "Non mi pento, è quello che andava fatto". Una battuta anche su De Jong, nuovo acquisto blaugrana: "E' una firma entusiasmante per il club. Un grande giocatore". Intanto il Real Madrid è pronto ad affrontare il Girona

SPORTAL.IT | 24-01-2019 07:30