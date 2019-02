Barça, Valverde: "Un risultato pericoloso"

Il Barcellona non è andato oltre lo 0-0 nella sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Lione (16a gara consecutiva in cui Suarez non segna fuori casa in Europa). Valverde ammette: "E' un risultato pericoloso", le sue parole al Mundodeportivo.

Decisiva sarà la sfida di ritorno al Camp Nou: "Speriamo che il nostro pubblico ci spingerà, ne avremo bisogno. Comunque non è mai facile vincere fuori casa in Champions League", conclude l'allenatore del club blaugrana.

SPORTAL.IT | 20-02-2019 07:20