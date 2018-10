Barça, Vidal: "Dico tutto in faccia"

Un suo messaggio social aveva scatenato infinite discussioni. A tutti era sembrato un chiaro attacco al tecnico del Barcellona Valverde, reo di impiegarlo con il contagocce. Tutto negato dallo stesso centrocampista appena sbarcato a Miami, per rispondere alla convocazione della nazionale cilena.

"Nelle ultime partite, ero risentito. Il messaggio? Non era per lui. Io quando ho un problema, vanno direttamente a parlare con l'allenatore. Io dico le cose in faccia", le parole dell'ex bianconero riportate da Marca.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 07:40