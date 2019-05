Barcellona, addio triste per Boateng

Il Barcellona ha fatto sapere che, Boateng non sarà disponibile per la finale di Copa del Rey, in programma sabato sera, contro il Valencia. L'ex Sassuolo è alle prese con problemi fisici che gli impediranno, salvo miracoli, di essere a disposizione di Valverde.

Per il trequartista arrivato a gennaio, in prestito dal Sassuolo, un finale di annata triste. La sua avventura con i blaugrana è stata condizionata da tanti, troppi acciacchi fisici. Nessun gol e pochissime presenze per il 32enne tedesco naturalizzato ghanese. Da ricordare che è di proprietà del Sassuolo (fino al giugno del 2021).

SPORTAL.IT | 21-05-2019 09:10