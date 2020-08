Barcellona, annuncio ufficiale: Koeman è il nuovo allenatore

Mancava soltanto l’ufficialità ed è arrivata nella tarda mattinata di mercoledì: il Barcellona ha ufficializzato l’ingaggio di Ronald Koeman, che prenderà il posto in panchina che è stato di Quique Setien fino all’umiliante eliminazione in Champions League ad opera del Bayern Monaco.

Nella nota ufficiale, il club ha confermato che il tecnico olandese ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2022, anche se la seconda stagione è opzionale e soggetta all’approvazione del presidente che potrebbe sostituire Bartomeu nelle elezioni in programma a marzo.

Per Koeman si tratta di un ritorno nella squadra dove ebbe modo di giocare dal 1989 al 1995, vincendo una Coppa dei Campioni (sua la rete decisiva nella finale vinta contro la Sampdoria a Wembley). Nel 1999 affrontò un’altra esperienza in veste di assistente di Louis Van Gaal, quando ‘Rambo’ muoveva ancora i primi passi da allenatore.

Il classe 1963 rinuncia così definitivamente all’incarico di selezionatore della nazionale dei Paesi Bassi, che sarà temporaneamente guidata dal suo ex collaboratore Dwight Lodeweges finché non verrà nominato un nuovo ct.

Queste le parole d’addio di Koeman: “E’ stato un onore essere l’allenatore della nazionale olandese. Negli ultimi due anni e mezzo ho fatto tutto il possibile per raggiungere il successo e sono orgoglioso per quello che abbiamo fatto durante questo periodo. L’Olanda ha un grande futuro, ne sono sicuro. Tutti però sanno che il Barcellona è il club dei miei sogni, diventarne il tecnico è molto speciale per me”.

OMNISPORT | 19-08-2020 12:23