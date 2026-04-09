Barcellona-Atletico Madrid, moviola: L’arbitro fa infuriare gli azulgrana, un giallo diventa rosso, mani in area non punito

La prova dell’arbitro Kovacs nell’andata dei quarti di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ha ammonito quattro giocatori

Serata difficile per il rumeno Kovacs in Barcellona-Atletico Madrid: il fischietto rumeno ha sbagliato valutazione sul fallo di Cubarsi ed ha avuto bisogno del Var per estrarre il rosso. Dubbi sull’interpretazione di un mani nell’area dei colchoneros, vediamo cosa è successo.

Barcellona-A.Madrid, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 17′ Griezmann viene anticipato dalla difesa del Barcellona in area e chiede il tocco di mano di Cubarsi ma la mano del difensore è attaccata al corpo, l’arbitro lascia giocare. La gara si incattivisce e scatta il primo giallo al 31′, è per Koke per un fallo ai danni di Dani Olmo. Al 41′ Cubarsì abbatte Giuliano Simeone, che si stava involando verso la porta blaugrana. Kovacs ammonisce il difensore di Flick, facendo infuriare il Cholo Simeone in panchina. Poi, però, viene richiamato al monitor dal Var e cambia idea: rosso diretto, catalani in dieci.

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Il mani non punito

Regolare al 45′ il gol di Alvarez, subito dopo viene ammonito Pubill per un fallo ai danni di Lewandowski. Al 54′ Juan Musso rimette in movimento il pallone nell’area piccola e lo serve corto a Pubill. Il difensore, convinto di dover ancora sistemare la sfera per il rinvio, la prende con le mani. I giocatori blaugrana chiedono subito il rigore, ma l’arbitro romeno Istvan Kovacs lascia proseguire e il Var non interviene tra le proteste del Barca. Per l’arbitro il primo tocco del portiere argentino è stato considerato solo preparatorio, non la vera ripresa del gioco.

Al 63′ giallo a Baena per una trattenuta ai danni di Dani Olmo, al 65′ ammonito anche Gavi per un intervento ruvido su Griezmann. Regolare il gol di Sorloth che al 70′ sigla il raddoppio. Dopo 3′ di recupero Barcellona-Atletico Madrid finisce 0-2.

La sentenza di Calvarese

Sul mani in area ha detto la sua anche il talent di Prime, Calvarese, che ha spiegato: “È un episodio strano, ma piuttosto semplice dal punto di vista regolamentare. Musso mette a terra la palla, che è in gioco. Il difensore dell’Atlético Madrid prende la palla con la mano ed è un intervento punibile con il rigore. Era accaduto in Arsenal-Bayern due anni fa: Gabriel prende la palla con le mani e non intervengono né l’arbitro né il VAR. Anche in Bruges-Aston Villa l’anno dopo succede la stessa cosa, in quel caso l’Aston Villa viene punito subendo il calcio di rigore. Se n’era parlato in UEFA dopo Arsenal-Bayern, ci sono state polemiche e il mani a Bruges era stato sanzionato. Per me ha ragione Flick lamentarsi questa sera dopo Barcellona-Atlético Madrid, perché al VAR è piuttosto semplice da individuare, non c’è l’inaspettato e soprattutto c’è uno storico non troppo lontano”

La rabbia di Flick

Furioso il tecnico del Barcellona Hansi Flick, che ha protestato anche a fine partita: “Si poteva parlare di cartellino rosso per il difensore dell’Atletico, era un rigore chiaro quando il portiere l’ha messa in gioco e Pubill l’ha presa con la mano. Era già ammonito, poteva essere una seconda ammonizione. Dobbiamo accettarlo, è andata così, ma non è una bella sensazione”.

Chi è l’arbitro Kovacs

István Kovács, la scelta per Barcellona-Atletico Madrid, è arbitro internazionale dal 2010, ha diretto a Monaco per Psg-Inter in Champions la sua terza finale di una competizione UEFA per club dopo aver arbitrato la finale di Europa League del 2024 a Dublino (Repubblica d’Irlanda) tra Atalanta BC e Bayer 04 Leverkusen e la finale di Conference League 2022 tra AS Roma e Feyenoord a Tirana (Albania). In questa stagione aveva arbitrato sette partite di Champions League, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain. Insegnante di educazione fisica, il fischietto rumeno è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l’arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite.

I precedenti con le due squadre

Kovacs ha un curioso bilancio con Barcellona e Atlético Madrid. Nessuna delle due squadre è riuscita a vincere con lui come arbitro . Ha diretto il Barcellona due volte: in Europa League 2021/22 contro il Napoli (1-1 al Camp Nou) e nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023/24 contro il PSG (1-4). Ha arbitrato l’Atlético Madrid cinque volte, con un bilancio di quattro sconfitte e un pareggio . Le quattro sconfitte sono coincise con le prime quattro partite che ha diretto contro di loro: contro il Manchester City (1-0 nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League 2021/22), il Club Brugge (2-0 nella fase a gironi di Champions League 2022/23), l’Inter (1-0 nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/24) e il PSG (4-0 nella fase a gironi del Mondiale per club 2025). Infine, lo scorso gennaio l’Atlético ha ottenuto un pareggio contro il Galatasaray (1-1) nella fase a gironi dell’attuale Champions League.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marica eTunyogi con Szabolcs Kovacs IV uomo, il tedesco Dingert al Var e il portoghese Tiago Martins all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Koke, Pubill, Baena, Gavi, espulso Cubarsi.