Barcellona-Atletico Madrid: Var, rosso e polemiche. Ma sul web a essere contestati sono Caressa e Bergomi

Le due squadre, reduci da un accesso confronto in Liga, si danno battaglia anche in Champions: l'episodio chiave a fine primo tempo, quando è stato espulso Cubarsì

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Barcellona e Atletico Madrid regalano un’altra partita ad altissima tensione, dopo quella andata in scena nella Liga. Il re-match – questa volta al Camp Nou – è quello per l’andata dei quarti di Champions League. E ha regalato di nuovo episodi arbitrali e polemiche che faranno discutere a lungo. Se in campionato era stato l’ex Juventus Nico Gonzalez a tradire Simeone, nella notte europea a deludere Flick è stato il giovane Cubarsì. Sui social, però, il fuoco non cade sull’arbitro Istvan Kovacs, ma sulla telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, finiti nel mirino degli utenti per la loro telecronaca.

Barcellona-Atletico: Var, rosso e gol

L’episodio che cambia la storia del derby spagnolo di Champions League si registra al minuto 41, quando il difensore del Barcellona Cubarsì abbatte Giuliano Simeone, che si stava involando verso la porta blaugrana.

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Kovacs ammonisce il difensore di Flick, facendo infuriare il Cholo Simeone in panchina. Poi, però, viene richiamato al monitor dal Var e cambia idea: rosso diretto, catalani in dieci. A incaricarsi del calcio di punizione dal limite è Julian Alvarez: l’argentina disegna una traiettoria perfetta che termina all’incrocio dei pali, colchoneros avanti e Camp Nou ammutolito.

Il Var salva l’arbitro da un brutto errore

Se Cubarsì non avesse fermato la corsa di Simeone jr, il figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid si sarebbe ritrovato davanti a Joan Garcia. Male l’arbitro romeno Kovacs, che si era limitato ad ammonire il centrale blaugrana.

Come spiegato anche da Iturralde González, esperto del quotidiano spagnolo As, “era un cartellino rosso, solo che forse il direttore di gara non aveva la visuale migliore sul campo”. Dunque, provvidenziale l’intervento del Var che ha segnalato il fallo da ultimo uomo di Cubarsì, inducendo Kovacs a cambiare il colore del cartellino.

Nel mirino del web la telecronaca di Caressa e Bergomi

La telecronaca Sky è stata affidata alla collaudata coppia Fabio Caressa-Beppe Bergomi, criticata, però, dagli utenti del web. A far storcere il naso ai tifosi è stata soprattutto la lettura dell’azione che portato al rosso di Cubarsì da parte di Caressa, secondo cui l’espulsione poteva anche non esserci. “’Espulsione inutile perché non ha evitato il gol’. Su una punizione messa all’incrocio? Davvero lo ha detto?” scrive Giorgio su Facebook.

“Perché Caressa deve ostinarsi a dire che non era rosso non si capisce” commenta SK. “Era da tempo che non ascoltavo una telecronaca di Caressa, soprattutto con squadre non italiane. Non conosce praticamente nessuno. Sbaglia i nomi. Vede robe che non succedono in campo” rincara un tifoso su X. “Caressa e Bergomi come commentatori completamente bolliti, sbagliano qualsiasi cosa da commentare”, è il pensiero di Eviljimmy. “Sto impazzendo, Caressa e Bergomi non stanno azzeccando mezzo nome. Lamine è diventato Yamine, Fermin Torres è la ciliegina sulla torta” punge Nico.