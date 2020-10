Barcellona, Bartomeu va giù piatto sul futuro di Messi

Rimasto ‘ob torto collo’ al Barcellona, Leo Messi ha comunque avuto un più che discreto inizio di stagione, confermandosi perno principale del rinnovato Barcellona di Ronald Koeman. A fine stagione un addio della Pulce ai blaugrana sembra piuttosto scontato, ma il presidente Josep Maria Bartomeu conferma che farà di tutto per trattenere l’argentino.

“Capisco che Messi fosse arrabbiato – ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa prima della trasferta di Champions League contro la Juventus -, ma non abbiamo potuto lasciarlo andare perché è la chiave del progetto e speriamo che nei prossimi giorni dirà che vuole restare e rinnovare”.

Il braccio di ferro non è certo piaciuto alla dirigenza, ma Bartomeu ha chiarito: “E’ assurdo pensare che volessi cacciarlo. E comunque non mi è mai passato per la mente di dimettermi a causa sua. Il progetto è molto interessante con giovani e veterani, come Leo. Penso che con lui vinceremo un titolo in questa stagione”.

OMNISPORT | 27-10-2020 11:19