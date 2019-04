Barcellona campione, Messi in doppia cifra

Il Barcellona ha messo in bacheca la prima perla. E ora si prepara per il prossimo mese nel quale dovrà conquistare altri due trofei, Champions League e Coppa del Re, per firmare il terzo triplete della propria storia.

Grazie alla vittoria per 1-0 sul Levante, infatti, i catalani si sono laureati campioni di Spagna con tre giornate d'anticipo sulla fine del campionato, ponendo fine a una lotta per il titolo di fatto mai iniziata.

Per i blaugrana è il titolo numero 26 della storia e a firmare il gol partita non poteva che essere Lionel Messi, alla decima Liga della carriera: la rete segnata al 62’, curiosamente lo stesso minuto in cui Cristiano Ronaldo è andato a segno in Inter-Juventus, è la numero 34 della stagione. Per il Barça è l’ottava Liga negli ultimi undici anni.



SPORTAL.IT | 27-04-2019 23:11