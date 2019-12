Barcellona, c'è il piano per Neymar

Dopo averci provato la scorsa estate, il Barcellona, secondo il Mundodeportivo, avrebbe pianificato alla perfezione le modalità per strappare Neymar al PSG e riportarlo in blaugrana al termine della stagione in corso.

Ci sarebbe anche una clausola FIFA che potrebbe favorire il passaggio del brasiliano al Barça. Grazie ai tre anni trascorsi a Parigi e ai 28 anni compiuti, Neymar potrà forzare la mano con il PSG e liberarsi. Bisognerà, ovviamente, versare un indennizzo ai parigini. Quanto? Si parla di 180 milioni di euro (il PSG l'ha pagato 222 milioni).

SPORTAL.IT | 24-12-2019 08:28