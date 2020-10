Barcellona-Depay, si farà a gennaio

Sperava di indossare la casacca del Barcellona già al termine della sessione estiva di mercato ma non è accaduto. Depay non ha comunque abbandonato il suo sogno e, probabilmente, lo realizzerà a gennaio.

Lo conferma Aulas, patron del Lione e proprietario del cartellino del bomber: “Credo che farà di tutto per poter vestire la maglia dei catalani a gennaio anche se deciderà Juninho. Io non ho rinunciato all’idea di rinnovargli il contratto, ma visto che ha sempre detto di no, penso che sia difficile”.

OMNISPORT | 08-10-2020 09:53