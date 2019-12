Barcellona e Real Madrid non si fanno male

Era una delle edizioni del Clasico più attese degli ultimi anni, vuoi per il rinvio di ottobre, dettato da motivi di sicurezza per la contemporanea manifestazione degli indipendentisti catalani, vuoi perché le due squadre sono appaiate in testa al campionato.

Alla fine però tra Barcellona e Real Madrid ha vinto la paura di rovinarsi il Natale. Lo 0-0 fa sorridere di più Zidane che era in trasferta, anche se il Real ha creato di più: due occasioni di Casemiro nel primo tempo, durante il quale il Barcellona ha sfiorato il gol con una girata di Messi salvata sulla linea da Varane. Nel finale Courtois salva su Jordi Alba, poi nella ripresa accade l'incredibile, un erroraccio di Messi che sbaglia un gol a porta vuota su invito di Griezmann.

Da segnalare al 57' la sospensione della partita per un minuto per lancio di palloncini da parte degli indipendentisti catalani, ma per il resto la partita è scivolata via senza problemi sul piano dell'ordine pubblico.

La parità resta fino alla fine e il braccio di ferro in Liga continua.

