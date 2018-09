Barcellona e Real Madrid non vincono più

Andamento lento in testa alla Liga. Dopo la doppia clamorosa sconfitta nell’infrasettimanale rispettivamente contro Leganes e Siviglia, Barcellona e Real Madrid continuano ad andare avanti di pari passo, dovendosi però accontentare di pareggi contro Athletic Bilbao e Atletico Madrid. Valverde lascia in panchina Messi e toglie certezze alla squadra che va sotto per un gol di Oscar De Marcos e si riprende solo dopo l’ingresso dell’argentino, che colpisce una traversa, offre a Munir l’assist del pareggio e manda in porta Rakitic, che spreca il sorpasso: finisce 1-1.

Al “Bernabeu” invece nessun gol nel derby di Madrid, dominato dai portieri: un tempo per parte, ottimo Oblak in avvio, determinante Courtois su Griezmann e Diego Costa. In classifica si fa luce il Siviglia: André Silva ancora in gol contro l'Eibar, gli andalusi scavalcano l'Atletico e si portano a -1 dalla coppia di testa.

SPORTAL.IT | 29-09-2018 23:45