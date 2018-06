Barcellona e Real Madrid si contendono Pjanic

Nuove conferme dalla Spagna sul forte interesse di Barcellona e Real Madrid per Miralem Pjanic. Il Mundo Deportivo riporta di continui contatti tra i blaugrana e la Juventus per il centrocampista bosniaco.

La Vecchia Signora potrebbe sacrificare Pjanic per puntare alla stella della Lazio Milinkovic-Savic. I bianconeri aspettano inoltre una contro offerta da parte del Real Madrid, in modo da alzare al massimo la cifra per la cessione del giocatore. Più lontani Manchester United e Manchester City.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 10:35