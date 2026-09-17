Barcellona forza 7, Raphinha tripletta da sogno ma che papera Szczesny: cosa ha combinato l’ex Juventus

Il portiere polacco entra al posto dell'infortunato Joan Garcia e combina un pasticcio sul 4-2 del Racing. Flick lo difende: "Farà meglio la prossima volta."

Il debutto stagionale di Wojciech Szczesny non è stato esattamente quello che il portiere polacco avrebbe immaginato. Entrato all’intervallo per sostituire Joan Garcia, costretto al cambio dopo una scivolata nel finale del primo tempo, l’ex Juventus è stato protagonista di un errore pesantissimo. Un’ingenuità che ha permesso al Racing di accorciare, prima che il Barça ristabilisse le distanze e chiudesse la serata con un roboante 7-2.

Joan Garcia, il ginocchio fa paura

La sostituzione di Joan Garcia è arrivata a sorpresa. Nel primo tempo il portiere non aveva mostrato particolari problemi, ma nell’ultima azione prima dell’intervallo è scivolato, accusando successivamente un fastidio al ginocchio.

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Durante la pausa, Garcia è rimasto fuori e si è riscaldato Szczesny, pronto a entrare. Hansi Flick ha così deciso di non rischiare il titolare, spiegando nel post-partita che il portiere verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti per capire l’entità del problema. L’obiettivo del Barcellona è comunque quello di recuperarlo per la prossima sfida di campionato contro il Siviglia. La decisione di sostituirlo è stata soprattutto precauzionale.

Szczesny, che pasticcio con Zabiri

La serata di Szczesny ha preso una brutta piega al 65′. Il portiere polacco ha ricevuto un retropassaggio e, invece di liberarsi rapidamente del pallone, ha provato a gestire la situazione con troppa tranquillità.

Un atteggiamento che gli è costato carissimo. Zabiri gli è piombato addosso, gli ha sottratto il pallone e ha depositato in rete il gol del 4-2 per il Racing. Un errore evidente, con Szczesny che ha immediatamente riconosciuto la propria responsabilità, scusandosi con i tifosi con un gesto della mano. Una macchia pesante nel giorno del suo ritorno tra i pali, anche se il risultato finale ha finito per cancellarne almeno in parte l’impatto.

Flick lo difende

A fine partita, a Flick è stato inevitabilmente chiesto dell’errore commesso dal polacco. Il tecnico tedesco ha scelto di ridimensionare l’episodio, senza puntare il dito contro il suo portiere. “Farà meglio la prossima volta. Questo è il calcio”.

Per il tecnico blaugrana, Szczesny resta una risorsa della rosa e l’errore contro il Racing non cambia le gerarchie in modo automatico. Anche perché, prima dell’infortunio di Garcia, il polacco sembrava destinato a partire dietro al nuovo arrivato Dominik Livakovic nelle gerarchie.

Barça travolgente: sette gol e altri record

L’errore di Szczesny è stato soltanto un episodio all’interno dell’ennesima goleada del Barcellona. La squadra di Flick ha centrato la settima vittoria ufficiale consecutiva dall’inizio della stagione e ha raggiunto quota 28 gol in Liga.

Numeri impressionanti per una squadra che continua a viaggiare a una media superiore ai quattro gol a partita. Il Racing, presentatosi con numerose seconde linee, ha resistito soltanto a tratti: 2-0 dopo 24 minuti, 4-1 all’intervallo e 7-2 al fischio finale.

Il Barça continua così a riscrivere statistiche: mai prima d’ora aveva vinto le prime sette partite ufficiali della stagione e mai aveva segnato 28 reti nelle prime sei giornate di campionato.

Cancelo apre la festa, Raphinha non si ferma

La partita si è subito incanalata sui binari blaugrana che hanno raggiunto il primato in classifica. Dopo appena otto minuti, João Cancelo ha sbloccato il risultato con una conclusione spettacolare dalla distanza, imprendibile per Agirrezabala.

Il Racing ha faticato a superare la propria metà campo e il raddoppio è arrivato dal dischetto: fallo su Raphinha e rigore trasformato dallo stesso brasiliano, che ha così raggiunto Mbappé nella corsa al titolo di capocannoniere.

Poi, quasi a sorpresa, il Racing ha trovato il gol che ha riaperto la partita. Maguette, servito da Villalibre e bravo a sfruttare la velocità contro Gerard Martín, ha battuto Joan Garcia per il momentaneo 2-1.

Raphinha scatenato: nove gol in Liga

Il Barça ha però impiegato appena cinque minuti per ristabilire l’equilibrio. Ancora Cancelo, ancora una conclusione dalla distanza, questa volta deviata da Villalibre prima di terminare in rete.

Prima dell’intervallo è arrivato anche il quarto gol, firmato ancora da Raphinha, servito da Dani Olmo. L’esterno brasiliano ha controllato e battuto Agirrezabala con un tiro potente e preciso.

Il portiere del Racing si è poi preso una piccola rivincita, neutralizzando un rigore a Lamine Yamal. Un’altra occasione per entrare nella storia: Agirrezabala ha infatti parato un penalty in Liga sia a Lamine sia a Mbappé.

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