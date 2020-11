Barcellona: frizioni tra Pjanic e Koeman

Nella sfida vinta dal Barcellona sul Betis (5-2 il finale), Pjanic è stato mandato in campo, dal tecnico blaugrana Koeman, all’86’ al posto di Busquets. Una decisione che non è piaciuta affatto all’ex centrocampista della Juventus.

E’ la quarta volta, dall’inizio della stagione, che Pjanic non è nella formazione titolare scelta da Koeman. Il bosniaco ha postato, come riportato dal Mundodeportivo, tre foto: due che lo ritraggono in panchina e una con in bella evidenza il momento in cui è stato mandato in campo.

OMNISPORT | 09-11-2020 07:52