Barcellona, Griezmann è un caso

I tifosi del Barcellona non hanno ancora visto il vero Griezmann, quello che, in maglia Atletico Madrid, faceva paura a tutti. Il fuoriclasse francese è in crisi, come confermano le sue statistiche in maglia blaugrana.

Ad oggi, ha segnato solo quattro reti e, nelle ultime otto gare ufficiale con il Barça, è andato in gol solo in un'occasione. Tocca pochissimo il pallone e non incide. Il Barcellona ha investito tanto su di lui e si aspetta un rendimento completamente diverso.

SPORTAL.IT | 11-11-2019 07:10