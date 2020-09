Barcellona, il vero obiettivo era Lukaku

Non Lautaro Martinez, ma Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta Radio Catalunya, era il bomber belga il vero obiettivo del Barcellona e del nuovo tecnico Ronald Koeman.

La punta nerazzurra è considerata perfetta per il gioco che il nuovo allenatore ha in mente per Messi e compagni. L’affare è comunque economicamente impossibile, almeno al momento: l’Inter avrebbe considerato solo offerte dai 100 milioni in su.

OMNISPORT | 16-09-2020 08:06