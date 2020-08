Barcellona, in arrivo Koeman

Ronald Koeman in pole position per la panchina del Barcellona. L’attuale commissario tecnico della Nazionale olandese, secondo i media spagnoli, sarebbe pronto a lasciare gli oranje per sedersi sulla panchina dei blaugrana, che a breve diranno addio a Quique Setien dopo la stagione fallimentare appena trascorsa.

Il presidente Josep Bartomeu, che ha confermato il licenziamento imminente di Setien, sta vagliando anche le soluzioni Pochettino e Xavi.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 17-08-2020 08:09