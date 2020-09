Barcellona, incontro Bartomeu-Jorge Messi

Oggi, come riportato da AS, ci sarà il tanto atteso incontro, a Barcellona, tra Bartomeu e Jorge Messi, il padre di Leo. In gioco il futuro della Pulce che, al momento, non si sta allenando con la squadra blaugrana e attende novità.

Jorge Messi proverà a convincere Bartomeu a lasciar partire il figlio. Il Manchester City, squadra in pole position per prendere la Pulce, resta alla finestra, pronto a farsi avanti. Sul piatto ci sarebbe un ricco contratto biennale.

OMNISPORT | 02-09-2020 07:37