Barcellona-Inter, le probabili formazioni

Test durissimo per l'Inter di Antonio Conte, che in serata affronta il Barcellona al Camp Nou in quella che è la partita più difficile del girone di Champions League. Dopo il pareggio casalingo contro lo Slavia Praga la squadra nerazzurra deve riscattarsi contro i fortissimi catalani che dovrebbero essere privi di Lionel Messi, almeno dal primo minuto: al suo posto in attacco insieme a Suarez e Griezmann ci sarà Perez. A centrocampo il trio De Jong, Busquets e Rakitic, in ballottaggio con Arthur.

Dubbi di formazione per Conte, che dovrà fare a meno di Romelu Lukaku. Inter disposta in un 3-5-2 con Sanchez in coppia con Martinez in attacco. A centrocampo Brozovic, Barella e Sensi, sulle fasce D'Ambrosio e Asamoah. Dietro il trio titolarissimo Godin-De Vrij-Skriniar davanti ad Handanovic.

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Semedo; de Jong, Busquets, Rakitic; Perez, Suarez, Griezmann. All. Valverde

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Sensi, Brozovic, Asamoah; Lautaro, Sanchez. All. Conte

SPORTAL.IT | 02-10-2019 08:37