Barcellona-Inter, le probabili formazioni

L'Inter ritrova il Barcellona: squadre in campo alle 21 di mercoledì al Camp Nou in una sfida che vale il primato del girone di Champions League nel quale nerazzurri e blaugrana sono inseriti in compagnia di Tottenham e Psv Eindhoven.

Il pluri ‘Pallone d’oro’ Lionel Messi, infortunato, non sarà tra i protagonisti dell'incontro e sembra destinato a sedersi in panchina anche l'ex interista Rafinha, così come Arturo Vidal. Tra gli ospiti dovrebbe trovare posto a centrocampo Borja Valero, con Miranda in difesa a fare coppia con Skriniar.

A dirigere l'incontro sarà il fischietto rumeno Ovidiu Alin.

PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Coutinho, Suarez, Dembelé. A disposizione: Cillessen, Semedo, Brandariz, Vidal, Rafinha, Malcom, Munir. Allenatore: Ernesto Valverde.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Borja Valero, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Vrsaljko, De Vrij, Dalbert, Candreva, Lautaro Martinez, Keita. Allenatore: Luciano Spalletti.

SPORTAL.IT | 24-10-2018 08:15