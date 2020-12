Barcellona, Koeman: "le parole del presidente su Messi non aiutano"

Se a Madrid sponda Real, la situazione non è certo serena dopo i pessimi risultati sin qui ottenuti tra campionato e Champions League, anche a Barcellona il momento non è tra i più felici. La squadra in campionato fatica ed è lontana dal primo posto già 10 punti, mentre per fortuna le cose in Europa vanno sensibilmente meglio.

Ma a tenere banco in questi giorni sono le parole pronunciate dal presidente ad interim del Barcellona su Leo Messi. Parole che non sono piaciute al mister blaugrana… “”Conosciamo la situazione di Leo. Se c’è una persona che deve decidere il suo futuro è lui stesso. I commenti da fuori non mi interessano. Ma se facciamo commenti da dentro il club, questo non aiuta. Quella di Tusquets può essere un’opinione perosnale ma non penso sia necessaria. Leo questa stagione la fa col Barcellona, poi deciderà il suo futuro che spero sia qui”.

OMNISPORT | 04-12-2020 14:14