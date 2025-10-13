Barcellona, Inzaghi vuole Yamal: offerta choc da 400 milioni dall'Arabia, Lamine fugge da gossip e polemiche?

L'Al Hilal pronto ad approfittare del momento delicato che sta attraversando il gioiello catalano, sempre più avvezzo a scandali che non hanno nulla a che fare col calcio

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo il Paris Saint-Germain, ci prova l’Al Hilal. Con un’offerta choc da 400 milioni di euro. In Spagna non si parla d’altro: il club allenato da Simone Inzaghi è pronto a sferrare l’assalto a Lamine Yamal, gioiello del Barcellona che negli ultimi mesi ha fatto discutere anche per vicende extra-campo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Barcellona, Inzaghi vuole Yamal

Fallito l’assalto estivo a Osimhen, l’Al Hilal ci ritenta con Lamine Yamal, secondo classificato al Pallone d’Oro alle spalle di Dembelé e stella del Barcellona e della nazionale spagnola.

Per provare a ingolosire i catalani, il club allenato da Simone Inzaghi, che in estate ha ottenuto Theo Hernandez dal Milan e Darwin Nunez – attualmente infortunato – dal Liverpool, ha intenzione di mettere sul piatto un’offerta choc da 400 milioni di euro. Altro che Isak ai Reds per 150 milioni: andasse in porto l’affare, sarebbe il trasferimento più costoso nella storia del calcio.

Dopo il PSG, l’Arabia Saudita: la reazione dei blaugrana

L’ultimo prodigio della cantera catalana ha da sempre catturato le attenzioni dei top club. E, infatti, la scorsa estate il Barça aveva già ricevuto un’offerta da 200 milioni da parte del PSG, che, però, è stata rispedita al mittente. Come rivela Marca, nessuno dall’Arabia Saudita ha ancora bussato alla porta del presidente Joan Laporta, ma se la proposta dovesse essere reale, i blaugrana non cambierebbero certo strategia: Yamal non si vende.

Non esiste cifra al mondo capace di mettere in discussione la permanenza del classe 2007 agli ordini di Flick. Dal resto, a Barcellona c’è chi ancora deve metabolizzare l’addio di Messi. Solo di recente Lamine ha rinnovato il suo contratto fino al 2031, con ingaggio da 15 milioni netti l’anno più bonus e una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro.

La posizione di Yamal tra polemiche e gossip

Sembra fantacalcio, ma quando c’è di mezzo l’Arabia Saudita anche l’impossibile può diventare possibile. L’Al Hilal punta ad approfittare del momento delicato che sta attraversando il calciatore fuori dal rettangolo verde. Già, Lamine, che nelle ultime settimane è tormentato da un fastidio all’inguine, è sempre più al centro del gossip e delle polemiche.

Dalla bufera per il party del suo diciottesimo compleanno, per il quale sono state ingaggiate persone affette da nanismo per puro divertimento, ai continui flirt con modelle e influencer. “Ha un calendario di ragazze e a 17 anni ne portò dieci su una barca a Ibiza” ha rivelato di recente una sua ex fiamma. E se l’Al Hilal si rivelasse il suo rifugio dorato?