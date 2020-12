Barcellona, Laporta parla di Messi e Ansu Fati

Intervistato da Europa Press, il neo candidato alla presidenza del Barcellona Joan Laporta ha affrontato parecchi temi scottanti, tra cui quello del rinnovo di Leo Messi:

Questo il suo pensiero:

“Se Messi dice di no al rinnovo, noi lo prenderemo con sportività e dovremo andare avanti”, ha spiegato il candidato alla presidenza del Barcellona. “Non sarà un impedimento per noi. Sicuramente renderemo il club competitivo iniziando una nuova fase della storia”.

Un pensiero anche ad Ansu Fati, nuovo gioiello proveniente dalla Masia Blaugrana, descritto da molti come erede naturale di Leo Messi. Un concetto che ripete anche Laporta, ma predicando comunque una certa calma su un giocatore veramente giovanissimo e a cui non si deve mettere fretta:

“Voglio essere chiaro, Ansu Fati non è il “nuovo Messi”, e dirlo è un errore. A volte, se salti alcuni passaggi, non dai un buon contributo alla carriera di un calciatore. Ansu Fati ha un grande talento naturale, è vero, ma deve essere accompagnato e aiutato nel suo percorso di cresciata. Esattamente come abbiamo fatto con Leo, Pedro o Sergi Roberto”.

OMNISPORT | 21-12-2020 14:08