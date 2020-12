Barcellona, le parole di Ronald Koeman

Il Barcellona cade incredibilmente in casa del neo promosso Cadice per 2-1 e precipita al 7° posto a -12 dall’Atletico capolista. Decisivi due gol Alvaro Gimenez, uno per tempo

Non sarà sicuramente soddisfatto Ronald Koeman, il tecnico olandese chiamato dalla proprietà per aprire un nuovo ciclio vincente dopo gli alti e bassi degli ultimi anni. Fin ora, infatti, di rivoluzione non si vede neanche l’ombra, anzi. La squadra Catalana è protagonista di una delle più brutte partenze di sempre in campionato.

Queste le sue parole al termine della partita: “Si vince e si perde tutti insieme. Non abbiamo fatto abbastanza stasera. Abbiamo concesso il secondo gol in una maniera incredibile, non all’altezza di ciò che rappresenta il nostro club. Sbagliamo troppo, soprattutto quando non siamo in possesso del pallone. La Juventus? Non voglio pensarci. Prima dobbiamo riflettere su come abbiamo perso questa partita contro il Cadice”.

OMNISPORT | 06-12-2020 10:45