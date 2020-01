Barcellona, l'obiettivo è Aubameyang

Il Barcellona è alla ricerca di una punta che possa prendere il posto di Suarez (costretto ai box da un brutto infortunio). Secondo il Mundodeportivo, il nome giusto sarebbe quello del 30enne attaccante Aubameyang.

Il gabonese ha un contratto garantito con l'Arsenal fino al giugno del 2021 ma la sua volontà potrebbe diventare decisiva per il suo passaggio al Barça. Le alternative non mancherebbero. Da Giroud, vicinissimo all'Inter, a Llorente, in uscita dal Napoli.

SPORTAL.IT | 21-01-2020 07:22