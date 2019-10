Barcellona, Messi e il futuro di Neymar

Per tutta la scorsa estate, non si è parlato d'altro che del possibile ritorno di Neymar al Barcellona. Alla fine, O Ney è rimasto al PSG. Deluso Messi che, per un attimo, ha temuto anche che l'amico potesse andare ai rivali storici del Real Madrid.

"Per un momento, ho davvero pensato che potesse andare al Real Madrid, perchè voleva proprio andarsene da Parigi. Pensavo che Florentino avrebbe fatto qualcosa per portarlo a Madrid", le parole della Pulce a El Mon a RAC1".

SPORTAL.IT | 09-10-2019 07:25