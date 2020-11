Barcellona, Messi non andrà a Kiev

Lionel Messi non sarà a disposizione di Ronald Koeman per la partita di martedì sera contro la Dinamo Kiev all’Olimpiyskiy National Sports Complex. Il tecnico del Barcellona ha deciso di concedere un po’ di riposo alla Pulce, apparsa in grande difficoltà in campionato.

“La situazione in Champions è, tutto sommato tranquilla, quella degli infortunati no. E’ dunque arrivato il momento di far riposare qualcuno. Messi è il giocatore di cui il Barcellona ha bisogno, può ancora darci tanto”.

OMNISPORT | 23-11-2020 17:05