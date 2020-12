Barcellona: Messi valuta l'ipotesi Inter...Miami

Non è finita la love story tra Leo Messi e il Barca, ma siamo quasi agli sgoccioli. Non si sa se già questa estate oppure quella del 2022, ma il divorzio è vicino.

E dalla Spagna arrivano conferme circa l’idea di Leo Messi di vestire nel prossimo futuro la maglia dell’Inter Miami, formazione di MLS di proprietà dell’ex stella del Manchester United e del Real Madrid David Beckaham. Ulteriori indiscrezioni giungono anche dal Daily Mail in Inghilterra: il campione argentino infatti avrebbe già acquistato per se e per la sua famiglia un appartamento da quasi 8 milioni di euro nella città della Florida.

Resta da capire le tempistiche dello sbarco della Pulce negli Stati Uniti. Se già la prossima estate oppure nel 2023 come emerso nei giorni scorsi dalla stampa iberica. Quello che ormai è assodato è che il rapporto con il Barcellona è da considerarsi al termine della corsa.

OMNISPORT | 31-12-2020 12:20