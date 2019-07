Barcellona, nessuna offerta per Coutinho

Salvo sorprese, il futuro di Coutinho sarà ancora al Barcellona. Come spiegato dal Mundodeportivo, ad oggi, non sono arrivate offerte ufficiali per il brasiliano, quotato dal club blaugrana ben 120 milioni di euro.

Manchester United, Liverpool e PSG si sono "spaventate" di fronte alla richiesta economica dei blaugrana. Il 4 agosto, quindi, il brasiliano dovrebbe esserci alla presentazione ufficiale della squadra al trofeo Joan Gamper (Barcellona-Arsenal).

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 30-07-2019 08:04