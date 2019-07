Barcellona, nessuno vuole Coutinho

Barcellona preso in contropiede dall'assenza di offerte per Coutinho. Il brasiliano, che teoricamente sarebbe in uscita dai blaugrana dopo l'arrivo di Griezmann, è valutato 120 milioni di euro, troppo per qualsiasi pretendente interessata, e per ora resterà in Catalogna. Lo riporta Mundo Deportivo.

Diversi club inglesi hanno effettuato sondaggi ma non sono andati oltre: il mercato della Premier chiude l'8 agosto, e l'unica chance per una possibile cessione è l'opzione Psg, nell'ambito di un'ipotetica operazione per il trasferimento di Neymar al Barcellona.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 30-07-2019 12:23