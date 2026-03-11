Newcastle-Barcellona, moviola: gol annullato e rigore al 94’: Chiffi al Var stavolta tace, decide tutto Guida

La prova dell’arbitro Guida nell’andata degli ottavi di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto campano ne ha ammoniti 3 tra cui Tonali

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Contestati in patria ma impeccabili, spesso, in Europa: stagione particolare davvero per gli arbitri italiani. Il campano Guida al Camp Nou in Newcastle-Barcellona non ha sbagliato quasi nulla, decidendo tutto da solo senza ricorrere al Var Chiffi (di recente assai criticato). Vediamo cosa è successo.

Newcastle-Barcellona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 34′, è per Tonali per una trattenuta su Raphinha. Al 68′ ammonito Cancelo, che ha commesso fallo su Murphy. Al 74′ Barnes centra il palo con un destro a giro da dentro l’area, Joelinton ribatte in rete ma partendo da una posizione di fuorigioco. Non c’è bisogno del Var, Guida annulla la rete. All’86’ Murphy scambia con Livramento e centra da destra, Barnes arriva liberissimo sul secondo palo e al volo non dà scampo a Joan Garcia. Gol regolare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giusto il rigore per il Barcellona

Al 93′ ammonito Willock per una trattenuta su Yamal. Dopo i 4′ di recupero concessi da Guida si gioca ancora, ma è tutto regolare: l’arbitro fa recuperare il tempo perso da Tonali nel battere una punizione e proprio nell’extratime arriva l’episodio chiave. Dani Olmo riesce a irretire Thiaw, con l’ex difensore del Milan che commette una clamorosa ingenuità e atterra l’attaccante blaugrana. Guida non ha dubbi e decide di concedere la massima punizione senza ricorrere al Var. Dal dischetto Lamine Yaman segna la rete del pareggio. Finisce 1-1.

Chi è l’arbitro Guida

Marco Guida, la scelta per Barcellona-Galatasaray, dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in A in Cagliari-Lazio.

I precedenti tra le due squadre

Nei cinque incroci tra le due squadre dominio spagnolo con 4 vittorie degli azulgana ed una dei turchi (10-5 per il Barca lo score delle reti)

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti con Marcenaro IV uomo, Chiffi al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 3 giocatori: Tonali, Cancelo, Willock.