Newcastle-Barcellona, moviola: gol annullato e rigore al 94’: Chiffi al Var stavolta tace, decide tutto Guida

Contestati in patria ma impeccabili, spesso, in Europa: stagione particolare davvero per gli arbitri italiani. Il campano Guida al Camp Nou in Newcastle-Barcellona non ha sbagliato quasi nulla, decidendo tutto da solo senza ricorrere al Var Chiffi (di recente assai criticato). Vediamo cosa è successo.
Newcastle-Barcellona, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 34′, è per Tonali per una trattenuta su Raphinha. Al 68′ ammonito Cancelo, che ha commesso fallo su Murphy. Al 74′ Barnes centra il palo con un destro a giro da dentro l’area, Joelinton ribatte in rete ma partendo da una posizione di fuorigioco. Non c’è bisogno del Var, Guida annulla la rete. All’86’ Murphy scambia con Livramento e centra da destra, Barnes arriva liberissimo sul secondo palo e al volo non dà scampo a Joan Garcia. Gol regolare.
Giusto il rigore per il Barcellona
Al 93′ ammonito Willock per una trattenuta su Yamal. Dopo i 4′ di recupero concessi da Guida si gioca ancora, ma è tutto regolare: l’arbitro fa recuperare il tempo perso da Tonali nel battere una punizione e proprio nell’extratime arriva l’episodio chiave. Dani Olmo riesce a irretire Thiaw, con l’ex difensore del Milan che commette una clamorosa ingenuità e atterra l’attaccante blaugrana. Guida non ha dubbi e decide di concedere la massima punizione senza ricorrere al Var. Dal dischetto Lamine Yaman segna la rete del pareggio. Finisce 1-1.
Chi è l’arbitro Guida
Marco Guida, la scelta per Barcellona-Galatasaray, dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in A in Cagliari-Lazio.
I precedenti tra le due squadre
Nei cinque incroci tra le due squadre dominio spagnolo con 4 vittorie degli azulgana ed una dei turchi (10-5 per il Barca lo score delle reti)
L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti con Marcenaro IV uomo, Chiffi al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 3 giocatori: Tonali, Cancelo, Willock.