Barcellona-Neymar, negoziati ancora aperti

Il ritorno di Neymar al Barcellona sarebbe solo rimandato. Secondo il padre dell'asso brasiliano, i negoziati tra le parti sarebbero ancora aperti. "Abbiamo lavorato molto per trovare un punto d'incontro, abbiamo dato il massimo", le parole di Neymar Senior riportate da Fox.

Lo stesso padre di Neymar ha spiegato il motivo che ha costretto il figlio a restare ancora al PSG: "La mancanza di una clausola ha complicato tutto. In Spagna c'è sempre una clausola, in Francia no", la chiosa di Neymar Senior.

SPORTAL.IT | 11-09-2019 07:54