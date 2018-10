Barcellona: "Neymar non torna"

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha smentito le voci di un possibile ritorno di Neymar in blaugrana: "Neymar non tornerà al Barcellona. Non tornerà né è previsto che torni. Non c'è stata nessuna chiamata e nessun incontro. Non c'è stato nessun contatto. A noi non piace che i giocatori paghino la loro clausola e se ne vadano".

"Non è previsto di tornare sul mercato a gennaio: abbiamo fatto una rosa più corta perché puntiamo sui ragazzi del settore giovanile. Valverde? Ha un contratto fino al 2020, poi come ho già detto in altre occasioni esiste una clausola che consente, a noi e a lui, di interrompere questo contratto pagando una certa somma. Ma sta facendo un buon lavoro. La prima stagione è stata eccellente, c'è stata la serata di Roma ma abbiamo vinto Liga e Coppa del Re, un doblete che ci è riuscito solo otto volte", le sue parole a Radio Catalunya.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 14:00