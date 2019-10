Barcellona ok in sofferenza, dilaga il Liverpool

Diverse sorprese e tanti gol nelle otto partite giocate mercoledì in Champions League. Nel girone dell'Inter, il Barcellona soffre ma conquista i tre punti in casa dello Slavia Praga: dopo il gol a freddo di Messi i padroni di casa pareggiano con Boril, ma la sfortunata autorete di Olayinka regala di fatto la vittoria ai blaugrana. Più facile il compito del Liverpool nel girone del Napoli: i Reds sbancano Genk con un roboante 4-1, con due gol di Axlade-Chamberlain e uno a testa per Mané e Salah.

Nel gruppo H, una rete nel finale di Batshuayi consente al Chelsea di espugnare la Amsterdam Arena e di agganciare l'Ajax in classifica, mentre nell'altra partita il Lilla recupera in extremis la partita contro il Valencia: dopo la rete di Cheryshev a metà secondo tempo, i francesi agguantano un punto grazie alla rete di Ikone al 95'.

Doppio 2-1 casalingo, infine, nel gruppo G: in Germania, il Lipsia batte in rimonta lo Zenit grazie ai gol nel secondo tempo di Laimer e Sabitzer, mentre il Benfica supera il Lione grazie alla rete di Pizzi a quattro minuti dalla fine.

Risultati e classifiche dei gruppi E-F-G-H:

Gruppo E

Genk-Liverpool 1-4

Marcatori: 2', 57' Oxlade-Chamberlain (L), 77' Mané (L), 87' Salah (L), 88' Odey (G)

Salisburgo-Napoli 2-3

Marcatori: 17' Mertens (N), 40' rig. Haaland (S), 64' Mertens (N), 72' Haaland (S), 73' Insigne (N)

Classifica: Napoli 7, Liverpool 6, Salisburgo 3, Genk 1.

Gruppo F

Inter-Borussia Dortmund 2-0

Marcatori: 22' L. Martinez (I), 89' Candreva (I)

Slavia Praga-Barcellona 1-2

Marcatori: 3' Messi (B), 50' Boril (S), 57' aut. Olayinka (B)

Classifica: Barcellona 7, Inter e Borussia Dortmund 4, Slavia Praga 1.

Gruppo G

RB Lipsia-Zenit 2-1

Marcatori: 25' Rakitsky (Z), 49' Laimer (L), 59' Sabitzer (L)

Benfica-Lione 2-1

Marcatori: 4' R. Silva (B), 70' Depay (L), 86' Pizzi (B)

Classifica: RB Lipsia 6, Zenit e Lione 4, Benfica 3.

Gruppo H

Ajax-Chelsea 0-1

Marcatori: 86' Batshuayi (C)

Lilla-Valencia 1-1

Marcatori: 63' Cheryshev (V), 95' Ikone (L)

Classifica: Ajax e Chelsea 6, Valencia 4, Lilla 1.

SPORTAL.IT | 23-10-2019 23:24