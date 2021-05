Barcellona, ora Koeman rischia grosso

Altra occasione fallita dal Barcellona per sognare la Liga. Il clamoroso pareggio con il Levante (3-3) è una sorta di fallimento per i blaugrana di Koeman. Nel post match, il tecnico si è preso tutte le colpe.

“Sono io il responsabile. Eravamo sul 2-0, non ti aspetti un pareggio. Gli allenatori sono sempre in discussione. Dopo questo secondo tempo, è normale che ci si faccia delle domande”, le sue parole riportate da Marca. C’è chi ipotizza un addio di Koeman a fine della stagione in corso.

OMNISPORT | 12-05-2021 07:45