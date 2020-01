Barcellona, per Suarez ko più grave del previsto

Brutte notizie in casa Barcellona in vista della seconda parte di stagione: la società catalana ha dichiarato che l'operazione al ginocchio cui si è sottoposto il bomber uruguaiano è perfettamente riuscita, ma i tempi di recupero saranno ben più lunghi delle 4-6 settimane previste fino a ieri: i medici, infatti, hanno indicato in 4 mesi il tempo di recupero del Pistolero, che perderà così quasi tutto il resto della stagione.

L'attaccante tornerebbe disponibile solo per le ultimissime giornate della Liga e per un'eventuale finale di Champions League, in programma il prossimo 30 maggio. La notizia potrebbe convincere la dirigenza blaugrana ad esplorare il mercato alla ricerca di un sostituto da affiancare a Messi, Griezmann e Dembelé.

SPORTAL.IT | 12-01-2020 16:52