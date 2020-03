Barcellona, piace anche Kane

Il Barcellona, in estate, metterà a segno un grande colpo per l'attacco. Il sogno resta riportare in blaugrana Neymar ma convincere il PSG a lasciarlo andare non pare tanto semplice. Da qui l'idea di seguire altre piste.

Oltre ad Aubameyang, in forza all'Arsenal, attenzione al nome di Kane. Il Tottenham sta disputando una stagione complicata e, senza Champions League, il bomber potrebbe anche decidere di cambiare aria. Il Barça sarebbe pronto a farsi avanti.

SPORTAL.IT | 06-03-2020 08:08