Barcellona, Piqué salterà la Juventus

Serata da dimenticare per il Barcellona, quella di sabato. La squadra di Ronald Koeman incassa una pesante sconfitta contro l’Atletico Madrid, perde terreno in classifica ed in più perde due uomini chiave della squadra: Gerard Piqué e Sergi Roberto.

Preoccupa in particolare il caso del difensore spagnolo, sia per l’importanza che ricopre all’interno della squadra, sia per l’entità del suo infortunio. Il Barcellona dopo la partita ha comunicato che per Piqué la prima veloce diagnosi parla di una distorsione al ginocchio destro.

Ma il club stesso sottolinea che ci sarà bisogno di un ulteriore analisi più dettagliata, con esami specifici, nei prossimi giorni per capire la reale entità del suo infortunio al ginocchio. Il giocatore zoppicava vistosamente ed era scurissimo in volto mentre abbandonava il campo.

‘Sport’, quotidiano catalano’, aveva spaventato tutti, rivelando che il giocatore rischierebbe addirittura tra i 4 ed i 6 mesi di stop. In realtà, l’infortunio di Piqué sembrerebbe meno serio. “Sembra che non sia così grave”, ha detto il presidente a interim Carles Tusquets. Ricordiamo comunque che l’otto dicembre ci sarà il ritorno della partita di Champions League tra Barcellona e Juventus.

Per Sergi Roberto si parla di una lesione al quadricipite destro: anche in questo caso nei prossimi giorni se ne saprà di più sul periodo di assenza dal campo. Per il Barcellona è un inizio di stagione disastroso.

OMNISPORT | 22-11-2020 10:31