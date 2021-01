Si aspettava molto di più e, invece, Pjanic sta vivendo un vero e proprio incubo a Barcellona. Il bosniaco non ha giocato un solo minuto nelle ultime due gare e, soprattutto, è una riserva nella testa del tecnico Koeman.

Come riportato da Marca, l’ex bianconero ha disputato il 39% dei minuti totali giocati dal Barcellona in questa stagione. Non ha trovato un singolo gol e non è riuscito ad incidere a livello di assist. Momentaccio per il bosniaco.

OMNISPORT | 29-01-2021 07:26