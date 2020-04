Barcellona, Rakitic: "Voglio tornare a giocare"

La Liga sta provando in ogni maniera a far ripartire il campionato. Rakitic, stella del Barcellona, è convinto che sia la strada giusta: "Voglio tornare a giocare. Certo, con le migliori garanzie sanitarie anche se sappiamo che non saranno mai al 100%", le sue parole a Marca.

Il centrocampista aggiunge: "Dobbiamo cercare di far divertire di nuovo le persone con il calcio. Noi giocatori di calcio possiamo essere un esempio, fornendo supporto a tutti i quei lavoratori che ci hanno mostrato grande forza. Voglio unirmi a quella forza".

SPORTAL.IT | 30-04-2020 07:43